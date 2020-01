Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 44 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều bán ra trong lúc giá vàng thế giới tăng vọt 13 USD lên mức trên 1.484 USD/oz. Mở cửa phiên giao dịch sáng 6/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vàng 43,65 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 44.10 triệu đồng/lượng, tăng 730.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua 450.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 43,75 – 44 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng lượng ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao ngày 5/1. Chênh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua 250.000 đồng/lượng.Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh xung đột Mỹ – Iran chưa lắng dịu; quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn sau khi Triều Tiên vừa tuyên bố sản xuất ra vũ khí chiến lược mới. Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế Mỹ được công bố ở mức kém khả quan đã tác động tích cực đến giá vàng. Nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng có nhiều khả năng tăng mạnh trong tuần giao dịch. Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch quanh ngưỡng 1.575 USD/oz. Giá vàng hợp đồng kì hạn giao tháng 3 tăng lên mức 1.580 USD/oz. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.230 VND, giá vàng thế giới tương đương 44,08 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20.000 đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm hiện tại./.

Theo: Nguyễn Quỳnh/VOV.VN