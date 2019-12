Giá vàng SJC lại bật lên cao nhất

Đầu tuần, giá vàng SJC bật tăng mạnh lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng qua theo đà đi lên của giá vàng thế giới.Lúc 10 giờ 30 ngày 23-12, giá vàng tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 41,5 triệu đồng/lượng, bán ra 41,72 triệu đồng/lượng. Một số doanh nghiệp khác giao dịch giá vàng miếng SJC ở mức 41,58 triệu đồng/lượng mua vào, 41,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức thấp hơn 41,5 triệu đồng/lượng mua vào, 41,68 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần, mỗi lượng vàng SJC tăng thêm khoảng 100.000 đồng/lượng. Đây là mức tăng khá mạnh của giá vàng trong nhiều ngày qua. Hiện giá vàng SJC đang ở mức cao nhất trong khoảng 2 tháng. Đáng lưu ý, đà tăng của giá vàng SJC còn mạnh hơn thế giới. Cụ thể, hiện giá vàng quốc tế đang ở mức 1.480 USD/ounce, chỉ tăng nhẹ 2 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Theo giới phân tích, thị trường quốc tế đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới nên khối lượng giao dịch khá nhỏ. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 41,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 250.000 đồng/lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.159 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng mỗi USD so với phiên trước. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đứng quanh mức thấp 23.110 đồng/USD mua vào, 23.230 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với những ngày trước.

Theo: T.Phương/NLĐO