Giá rơm cũng bị ảnh hưởng do Covid-19

Theo chia sẻ, giá rơm hiện tại là 15 ngàn đồng mỗi cuộn, giảm so 3 ngàn đồng so với hồi đầu mùa là 18 ngàn đồng một cuộn. Theo chia sẻ của thương lái, do đang vào mùa, số lượng nhiều nên giá rơm có chiều hướng giảm. Ngoài ra, Rơm phần lớn được dùng để lót xe, vận chuyển trái cây đi xa, hoặc ủ gốc, bón gốc cho cây, nên khi nông sản giảm giá vì dịch Covid 19, không tiêu thụ được, giá rơm cũng bị kéo xuống theo.

Thu Trang/THĐT