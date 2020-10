Dự kiến bắn pháo hoa Mừng Đảng – Mừng Xuân ở 3 thành phố, không tổ chức đường hoa

Cao điểm các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu, 2021 sẽ diễn ra từ ngày 04 – 21/2/2021 (tức từ 23 tháng Chạp đến hết mùng 10 Tết Nguyên đán). Dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động đã được ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp họp với các đơn vị liên quan vào sáng nay.

Theo Sở VHTT&DL Đồng Tháp, đêm 11/2 (30 Tết), sẽ có lễ hội mừng Đảng – Mừng Xuân gắn với 91 năm ngày thành lập ĐCSVN; và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Hồng Ngự và Sa Đéc.

Các hoạt động từ 23 tháng Chạp đến hết mùng 10 Tết, là chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch; thăm, chúc Tết lãnh đạo đã nghỉ hưu, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng; họp mặt tôn giáo, doanh nghiệp; phát động tuần lễ cao điểm vệ sinh xanh-sạch-đẹp và an toàn thực phẩm phạm vi toàn tỉnh.

Riêng việc tổ chức đường hoa xuân, năm nay sẽ không thực hiện nhằm đảm bảo phòng tránh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cơ bản thống nhất với kế hoạch của Sở VHTT&DL, ông Đoàn Tấn Bửu đồng thời lưu ý việc tổ chức bắn pháo hoa sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân cần chú trọng đến yếu tố phòng, ngừa dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sogn song đó vẫn phải đảm bảo không khí vui tươi, tạo sự phấn khởi cho bà con đón Tết cổ truyền.

