Đồng Tháp: Tri ân lực lượng công an xã bán chuyên trách

Sáng nay, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tri ân lực lượng công an xã bán chuyên trách, có thành tích trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Đánh giá cao việc tổ chức họp mặt, thể hiện sự quan tâm đối với lực lương công an xã, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời nhắn nhủ lực lượng công an xã bán chuyên trách tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân. Dù có thay đổi vị trí hoặc thôi công tác trong ngành vẫn tích cực góp ý, góp sức để xây dựng lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh. Góp phần thực hiện mục tiêu chung là bảo vệ tốt an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thời gian qua, lực lượng công an xã bán chuyên trách đã phối hợp điều tra, giải quyết, xử lý hơn 32 ngàn đối tượng phạm tội; trực tiếp giải quyết 90% những vụ việc về an ninh trật tự phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, lực lượng này còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Trong quá trình công tác, có 2 công an xã hy sinh, 9 người bị thương khi thi hành nhiệm vụ, trong đó có 1 người được công nhận liệt sĩ.

Cẩm Giang/THĐT