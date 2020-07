Đồng Tháp: Tiếp nhận cách ly tập trung 111 người về từ Philippines

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tối qua, 18/7, 111 công dân về từ Philippines đã được tiếp nhận tại Bệnh viện dã chiến Trường quân sự tỉnh Đồng Tháp (ở thành phố Sa Đéc) để cách ly y tế tập trung phòng ngừa dịch Covid-19.

111 công dân Việt Nam này nằm trong số 241 người trên chuyến bay VJ2527 từ Manila (Philippines) về Sân bay Cần Thơ (số còn lại được đưa đi cách ly tại tỉnh Hậu Giang). Đây là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về Việt Nam, trong đó có nhiều trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên tốt nghiệp chờ về nước. Ngoài ra, trong số này còn nhiều trường hợp thăm người thân, đi du lịch bị kẹt lại, đặc biệt có 01 trường hợp là nạn nhân của nạn buôn người.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ, 111 công dân này đã được kiểm tra y tế và đưa thẳng về Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh ra cộng đồng, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ ba, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tiếp nhận số lượng lớn người từ nước ngoài về theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

So với 02 đợt tiếp nhận cách ly trước, đợt cách ly này có những điểm mới trong công tác tổ chức, trong đó, các phòng cách ly được bố trí, sắp xếp lại với quy mô tối đa 04 người/phòng và đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các giường là trên 02 mét. Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông các quy định tại khu cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự.