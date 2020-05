Đồng Tháp: Tăng tốc triển khai gói hỗ trợ Covid-19

Chiều ngày 26/5, UBND tỉnh họp bàn về tình hình hỗ trợ chính sách của Chính phủ. Tin vui là đã có 3.359 người lao động tự do đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách vào ngay trong chiều ngày 26/5. Công tác trình duyệt vẫn được các huyện, thị đẩy nhanh thực hiện.

Tại cuộc họp nhanh về tiến độ chi gói hỗ trợ, Sở LĐ – TB và XH cho biết việc xác định nhóm lao động tự do gặp khá nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian để xác minh. Quy trình rút kinh phí ở một số địa phương còn chậm, do phải thống nhất với HĐND cùng cấp bổ sung dự toán ngân sách, sau đó mới gửi về kho bạc để rút tiền.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh các địa phương phải thực sự tăng tốc để tiền sớm đến với tay người lao động tự do nói riêng, các đối tượng theo Nghị quyết 42 nói chung.

Thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm này, tỉnh Đồng Tháp đã chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Tổng số tiền chi hỗ trợ trên 181 tỷ đồng, đạt 95,5%. 5% còn lại chưa nhận được là do nhiều lao động đi làm ăn xa, rời nơi cư trú. Vào chiều nay, danh sách trên 2.300 hộ kinh doanh do 8 huyện, thị gửi về và trên 3.300 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do 6 huyện, thị gửi về đã được phê duyệt. Công tác rà soát các nhóm đối tượng này tiếp tục được xã, phường, thị trấn rà soát, tiếp nhận hồ sơ.

PV/THĐT