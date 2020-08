Đồng Tháp: Phun xịt hóa chất tại các điểm thi tốt nghiệp THPT từ 07 - 09/8

Sáng ngày 05/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hội nghị lưu ý đến các trường có đặt điểm thi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, từ ngày 7-9/8, sẽ tổ chức phun xịt hóa chất Cloramin B tại tất cả các điểm thi. Bố trí dung dịch sát khuẩn tại các phòng thi. Sau mỗi ngày thi đều tiến hành vệ sinh bề mặt bàn ghế, phòng thi. Tất cả thí sinh đến dự thi đều phải được đo thân nhiệt. Trường hợp thí sinh muốn đeo khẩu trang trong phòng thi phải được cán bộ coi thi cho phép.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đề nghị trưởng các điểm thi rà soát lại công tác chuẩn bị cho kỳ thi, nhất là cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, lên phương án cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Lãnh đạo Sở nhấn mạnh quyết tâm của Đồng Tháp là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi năm nay, Đồng Tháp có trên 13.000 thí sinh đăng ký dự thi. 2.500 người được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi, tại 30 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tiến/THĐT