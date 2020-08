Đồng Tháp: Nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới, nhiều hoạt động đã được nối lại.

Tại huyện Tam Nông, lực lượng đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn trong huyện Tam Nông đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế và khẩu trang vải cho người dân. Trong ngày hôm qua, ở xã An Long, đoàn viên thanh niên đến những nơi đông dân cư như chợ, quán nước giải khát để phát và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Đồng thời hướng dẫn người dân thường xuyên rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng đúng cách; cài đặt, ứng dụng khẩu trang điện tử (Bluezone) để cảnh báo nguy cơ Covid-19. Trên 3 ngàn chiếc khẩu trang các loại đã được phát cho người dân.

Tại huyện Tháp Mười, cây ATM gạo nghĩa tình được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 4/2020. Đến nay, cây ATM gạo nghĩa tình này tiếp tục hoạt động, phát gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vào thứ Bảy hàng tuần.

Cây ATM gạo này đặt tại Bửu An Tự, với thông điệp “ai cần cứ lấy một phần, ai có hãy chung tay cùng chúng tôi”. Mỗi người được nhận từ 3-4kg gạo. Mỗi ngày, địa chỉ này phát từ 500kg gạo trở lên. Dự kiến hoạt động này sẽ được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần đến cuối năm 2020.

Ngoài phát gạo, người dân đến đay còn được tặng khẩu trang miễn phí, nước rửa tay sát khuẩn và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Mỹ An và Tổ nhân đạo huyện Tháp Mười vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Trọng Trung – Hoàng Kha/THĐT