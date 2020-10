Đồng Tháp: Một con cá sấu nuôi bị sổng chuồng

Sáng nay, thông tin từ mạng xã hội facebook, trên đoạn sông thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện 1 con cá sấu, nặng khoảng 70kg. Sự việc thu hút nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ đến xem.

Qua xác minh, đại diện Công an xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò cho biết: con cá sấu này do 1 hộ nông dân sống cặp tuyến sông Xáng Lấp Vò, gần bến đò số 13, thuộc ấp Tân An, xã Bình Thạnh Trung. Hộ gia đình này nuôi 1 cặp cá sấu từ nhỏ đến giờ, chuồng nuôi được rào chắn bằng lưới B40. Do đêm qua trời mưa lớn nên cá bị sổng chuồng, bơi từ rạch nhỏ ra gần đến mé sông Xáng. Hiện tại, gia đình đã bắt nhốt lại. Ngành chức năng cũng xác định việc nuôi cá sấu của gia đình này là trái phép và cho biết sẽ có hướng xử lý đúng quy định.