Đồng Tháp: Gỡ khó cho ngành thủy sản

Làm việc với một số doanh nghiệp chế biến thủy sản và thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp chủ động phương án, giải pháp, lộ trình ứng phó để vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Theo Sở Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh là 1.600 ha, giảm 10% so với cùng kỳ. Sản lượng cá tra thu hoạch gần 214 ngàn tấn, giảm 24%. So sánh mức giá cá nguyên liệu và chi phí sản xuất, người nuôi lỗ khoảng 3 ngàn đến 4 ngàn đồng một ký. Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng công suất 476 ngàn tấn/năm, thu hút 21 ngàn lao động. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đạt 133 ngàn tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan giảm từ 25-47%. Cả người nuôi và doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Ông Phạm Thiện Nghĩa động viên các doanh nghiệp không bi quan, nỗ lực biến nguy thành cơ, tìm thấy cơ hội trong cái khó. Nhấn mạnh, doanh nghiệp là động lực phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trước những khó khăn, tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương để tháo gỡ những chính sách còn hạn chế, vướng mắc. Trước mắt, doanh nghiệp cần tận dụng những chính sách hỗ trợ hiện có, liên kết, hợp tác với nhau để có thể vượt qua khó khăn.

Thu Trang/THĐT