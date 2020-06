Đồng Tháp: Bắt 25 đối tượng sử dụng ma túy, tàng trữ nhiều vũ khí

Kiểm tra nhà nghỉ Karaoke ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng công an Đồng Tháp đã bắt quả tang 25 đối tượng tổ chức sử dụng và tràng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý hơn, tại hiện trường còn có nhiều hung khí tự chế.

Cụ thể, vào lúc 17h30 phút chiều hôm qua, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Châu Thành phối hợp kiểm tra nhà nghỉ Karaoke Phước Vy 2, ở xã Tân Phú Trung, bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ nhiều bịch chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, các bộ dụng cụ sử dụng, nhiều hung khí tự chế, 14 vỏ chai bia có nhét khăn vải trắng, trong chai có chứa chất lỏng có mùi xăng, 01 cây súng bắn đạn hoa cải, 01 cây súng bằng nhựa đen và nhiều vật dụng khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được tiệp tục điều tra làm rõ.