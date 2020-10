Điều động 88 công an chính quy về công an cấp xã

Chiều ngày 02/10, Công an tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định điều động 88 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Thống kê giai đoạn 1, đến ngày 01/4/2020, công an tỉnh đã hoàn thành bố trí trưởng công an xã là lực lượng chính quy ở 126/126 xã. Giai đoạn 2 đến ngày 30/9/2020 đã hoàn thành bố trí 5 công an chính quy ở mỗi xã. Đến nay đã bố trí 637 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trong đó trưởng công an có 126 người, phó trưởng công an có 158 người và 353 công an viên, vượt tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh ở xã tăng cường rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người công an nhân dân. Tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đề ra các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thực hiện tốt mục tiêu mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội.

CTV Thanh Phong/THĐT