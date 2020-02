Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Thêm 65 ca tử vong mới tại Hồ Bắc

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới tới điều trị tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán. (Ảnh: THX/TTXVN) Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 5/2 đưa tin, số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), đã tăng thêm 65 trường hợp trong ngày 4/2. Đây là mức tử vong cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát hồi cuối năm ngoái. Như vậy, tổng cộng đã có 479 ca cử vong do dịch tại riêng Hồ Bắc. Số liệu do Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố cũng xác nhận thêm 3.156 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp bị nhiễm tại tỉnh này lên 16.678. Dựa trên số liệu do Chính phủ Trung Quốc công bố, tổng số người thiệt mạng do 2019-nCoV tại Trung Quốc đại lục trong ngày 4/2 đã ở mức 490 người. Cũng trong ngày 4/2, Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo ca tử vong đầu tiên do nhiễm 2019-nCoV.

(Theo: TTXVN)