Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Đồng Tháp lần thứ XI

Ngày 31/7, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đạt và vượt 12/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội khoá X. Nổi bật là đã kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an ninh trên các lĩnh vực. Trong đó tội phạm hình sự giảm 15,7%, không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, điều động 250 công an chính quy về tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mang lại hiệu quả trong đảm bảo an ninh trận tự ở cơ sở. Công an Đông Tháp cũng duy trì ký kết hợp tác với Ty Công an tỉnh Prayveng, Campuchia giữ ổn định biên giới, hoà bình, hữu nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Văn Dương – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh lưu ý, cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng công an giỏi về nghiệp vụ, vững về pháp luật và thật sự gần dân, sát dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giải pháp bảo vệ an ninh chính trị, xã hội, trong tình hình mới. Tập trung đối phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh quốc gia, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thanh Toàn/THĐT