Đà Nẵng rà soát toàn bộ người nước ngoài đang lưu trú

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn,… Qua kiểm tra, chỉ trong 2 ngày 24 và 25/7, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc.

Theo thông tin từ phía công an, các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng đã phát hiện hàng chục trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Do đó, trong đợt này công an thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú trên địa bàn, nhất là các khu vực trước đây có nhiều người nước ngoài lưu trú. Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các cơ sở lưu trú lưu ý chủ động khai báo thông tin và đăng ký tạm trú cho khách, nếu có phát hiện trường hợp bất thường hãy báo cơ quan chức năng gần nhất.