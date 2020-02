Covid-19 lây lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đúng như dự báo đáng lo ngại của Tổ chức Y tế Thế giới – WHO, sắp tới, có thể tổng số ca nhiễm COVID-19 ở những nơi khác trên thế giới sẽ bắt kịp so với Trung Quốc, khi hiện dịch bệnh này đã lây lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 15 ca tử vong ở bên ngoài Trung Quốc đại lục. 15 trường hợp nói trên gồm 4 người ở Iran, 3 ở Nhật Bản, 2 ở Hàn Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong, Đài Loan, Pháp, Phiippines và Italy mỗi nơi 1 trường hợp.

Cụ thể, hôm qua, Italy đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm COVID-19 và 6 trường hợp nhiễm mới tại khu vực miền Bắc Lombardy. Hàng trăm người đã tiếp xúc với những người này cũng đang được kiểm tra. Còn Australia tiếp tục ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh sau khi trở về từ du thuyền Diamond Princess. Trong khi đó, sáng nay, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số trường hợp nhiễm bệnh, với tốc độ tăng đột biến 142 ca, nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 lên gần 350 trường hợp. Cơ quan chức y tế Hàn Quốc cũng xác nhận trường hợp tử vong thứ hai do nhiễm COVID-19 – là một nữ bệnh nhân trong độ tuổi 50 ở thành phố miền Nam Busan. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thừa nhận rằng các diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã bước vào giai đoạn “rất nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Iran cũng xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 4 người và thêm 13 ca nhiễm mới. Giới chức Bộ Y tế Iran cũng cho biết dịch hiện lây lan tại nhiều thành phố ở nước này. Nhiều quốc gia láng giềng của Iran cũng như trong khu vực Trung Đông đã đẩy mạnh các hoạt động kiểm dịch và hạn chế các chuyến bay tới quốc gia Hồi giáo. Cùng ngày, Bộ Y tế Israel thông báo xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nước này.