Covid-19 có thể khiến Mỹ có thêm 75.000 người chết vì ma tuý, rượu chè

Khoảng 75.000 người Mỹ có thể sẽ “chết trong tuyệt vọng” vì sử dụng ma tuý, rượu chè quá độ hoặc tự tử trong đại dịch Covid-19.

Đây là cảnh báo từ một phân tích do nhóm Well Being Trust – một tổ chức chuyên hỗ trợ dịch vụ y tế công tại Mỹ – đưa ra ngày 8/5. Báo cáo nêu rõ, việc chưa thể đưa ra được thời điểm chấm dứt dịch Covid-19 kèm theo đó là hàng loạt các hệ luỵ như tỷ lệ thất nghiệp cao, kinh tế đình đốn sẽ làm gia tăng nghiêm trọng những trường hợp “chết trong tuyệt vọng” trừ khi giới chức địa phương, các bang và Chính phủ liên bang có hành động quyết liệt hơn.

Giám đốc phụ trách chiến lược của Well Being Trust Benjamin F. Miller nhấn mạnh: “Trừ khi chúng ta có thể triển khai hiệu quả các nguồn lực từ Chính phủ liên bang và chính quyền các bang, địa phương nhằm giúp những đối tượng dễ bị tổn thương có thể dễ dàng tiếp cận cách dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần chất lượng cao cũng như sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng trong đại dịch Covid-19, tôi lo ngại rằng, tình hình sẽ càng trở nên trầm trọng hơn và nhiều người sẽ lạm dụng các chất kích thích hoặc thậm chí là tự tử”.

Trong bản phân tích của mình, Well Being Trust cũng công bố bản đồ chi tiết dự đoán về những trường hợp tử vong khác nhau có nguyên nhân từ đại dịch Covid-19 tại các địa phương và các bang dựa trên những số liệu của các năm trước đó có tính đến việc Covid-19 khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, người dân bị cô lập và cảm thấy bất an về tương lai. Nhóm cũng kêu gọi giới chức các bang và các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm việc làm cho những người bị thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett ngày 5/5 cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có thể vượt mức 16% trong tháng 4: “Tôi dự đoán rằng, con số này có thể lên đến 20%. Chúng ta đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái”.

Tuyên bố của ông Hassett không phải không có căn cứ, vào thời điểm thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng từ 4,6% năm 2017 lên đỉnh điểm là 10% năm 2009. Con số này thấp hơn gần một nửa so với dự đoán mà ông Hassett đưa ra liên quan đến đại dịch Covid-19.

(Theo: Trần Khánh/VOV.VN)

Link gốc