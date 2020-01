Công nhận liệt sỹ cho 3 chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 11/01/2020, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm. Bộ LĐ-TB-XH cho biết, sau vụ việc 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã có Tờ trình số 03/Ttr – LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sĩ nêu trên.Tờ trình nêu rõ, Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xác nhận liệt sỹ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, quê quán xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; quê quán phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (PC07), Công an thành phố Hà Nội, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ba cán bộ, chiến sỹ công an trên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 9/1/2020. Xét đề nghị của Bộ Bộ LĐ-TB-XH, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 11/01/2020, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ công an. Ngày 10/1/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương chiến công Hạng nhất cho ba cán bộ, chiến sỹ công an./.

Theo: Nguyễn Trang/VOV.VN