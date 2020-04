Công an TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc đóng góp phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh tham gia trên tuyến đầu chống dịch, Lực lượng công an trong tỉnh cũng đóng góp về vật chất cho các khu cách ly và giúp người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Công an thành phố Cao lãnh vừa đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp trao tặng các nhu yếu phẩm gồm gạo, mì, khẩu trang cho các khu cách ly; đến các xã, phường trên địa bàn thành phố trao 130 phần quà, với tổng số tiền gần 50 triệu đồng cho các gia đình nghèo, kinh phí này do các mạnh thường quân ủng hộ. Trước đó, Công an thành phố Cao Lãnh còn trao cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh số tiền ủng hộ 72 triệu đồng, do cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cao Lãnh đóng góp 01 ngày lương, nhằm chia sẻ khó khăn với những người lao động nghèo có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công an thành phố Sa Đéc, sáng nay, phối hợp với các mạnh thường quân, tổ chức trao tặng 353 phần quà, trị giá 80 triệu đồng, cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, do tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết để phòng chống dịch Covid 19. Mỗi phần quà gồm 100.000đ tiền mặt và 10 kg gạo.