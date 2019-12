Công an thông tin về vụ “đầu độc bằng trà sữa” gây xôn xao dư luận

Bước đầu, đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) thừa nhận hành vi đầu độc. Ngày 28/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người phụ nữ tại Thái Bình tử vong sau khi “uống ké” trà sữa của đồng nghiệp. Xác nhận về thông tin này, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, vụ việc xảy ra ở bệnh viện Phổi Thái Bình. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình). Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi đầu độc.Theo điều tra, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể P.V.Q (30 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian, anh Q đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý, Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình là chị Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình). Trang lên mạng mua chất độc dạng lỏng (chưa rõ là chất gì) rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi “biếu” chị họ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Chị H. sau đó được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.

Theo: Trọng Phú/VOV.VN