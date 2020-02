Công an Đồng Tháp triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền

Vào lúc 10h 30 phút, ngày 30/1/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang 43 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 137 triệu đồng, 31 điện thoại di động, 02 con gà, nhiều xe gắn máy và tang vật khác. Qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận: sòng gà này do Nguyễn Chí Hưng, 31 tuổi, ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đứng ra tổ chức. Mỗi trận gà, Hưng lấy tiền xâu là 200 ngàn đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Phước Thanh