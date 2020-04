Công an Đồng Tháp tiếp nhận hồ sơ thủ tục liên quan đến công dân

Theo đó, Công an các đơn vị địa phương phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận, giải quyết các loại giấy tờ liên quan đến công dân gồm: thủ tục cấp chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đăng ký xe và các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh.Tuy nhiên, tất cả công dân đến giải quyết thủ tục hành chính phải theo hướng dẫn của lực lượng Công an và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế./.

CTV Huy Vũ