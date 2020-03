Công an Đồng Tháp: Tạm ngừng cấp các loại giấy tờ liên quan đến công dân

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Trưởng Công an các đơn vị, các địa phương, về việc thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tạm ngừng cấp các loại giấy tờ liên quan đến công dân.

Công văn nêu rõ, các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an Tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố tạm ngừng tiếp nhận thủ tục cấp hộ chiếu, giấy CMND; Tạm dừng cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận đủ điều về an ninh trật tự, hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Trừ những trường hợp đặc biệt, phải báo cáo BGĐ Công an tỉnh xem xét giải quyết. Thời gian thực hiện từ 7 giờ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/04/2020.