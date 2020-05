Hội LHTN tỉnh và Huyện Đoàn Tháp Mười vừa tiếp nhận 400 phần quà từ Chương trình Chuyến xe yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch, để trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện.

Mỗi phần quà trị giá khoảng 400 ngàn đồng, gồm gạo, trứng, nước tương, dầu ăn… Kinh phí đợt trao quà lần này khoảng 160 triệu đồng, do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên phối hợp Công ty Cổ phần Đối tác Chân Thật, Công ty Cổ phần VTVCorp, Ngân hàng thực phẩm Foodbank Việt Nam hỗ trợ. Chương trình được triển khai từ ngày 05/5/2020, tại 09 tỉnh trên cả nước, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh và Bình Phước. Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong việc ứng phó với dịch Covid-19 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.