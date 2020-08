Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng Công an Tân Hồng truy bắt thành công đối tượng vận chuyển ma túy

Chiều ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công an tỉnh đã trao khen thưởng cho 1 tập thể, 13 cá nhân và thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an huyện Tân Hồng. Đây là phần thưởng vì Công an huyện đã có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 15/8, lực lượng Công an huyện Tân Hồng đã tổ chức chốt chặn và truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thái tại địa bàn ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Qua kiểm tra xe ô tô do Thái điều khiển có 45,342 kg ma túy (đã giám định).

Qua làm việc bước đầu, đối tượng Thái khai nhận số ma túy trên được vận chuyển thuê cho các đối tượng người Campuchia từ biên giới tỉnh Đồng Tháp – Prâyveng (Campuchia) đi thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái để tiếp tục điều tra làm rõ.

Biểu dương thành tích truy bắt thành công đối tượng vận chuyển ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đồng thời mong muốn lực lượng Công an Tân Hồng nói riêng và công an toàn tỉnh nói chung có những giải pháp quyết liệt để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

