Chủ động phòng bệnh cúm cho đàn vịt chạy đồng

Bên cạnh dịch bệnh Covid thì bệnh cúm trên gia cầm cũng đang âm thầm tấn công. Tính đến nay, cả nước ghi nhận 16 ổ dịch cúm gia cầm (gồm 14 ổ dịch do H5N6 và 2 ổ dịch do H5N1) tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh. Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy trên 55.000 con. Tại Đồng Tháp, nhằm phòng chống dịch trên gia cầm và bảo vệ sức khỏe người dân, ngành thú y đang chủ động tiêm ngừa, kiểm tra các đàn vịt chạy đồng.