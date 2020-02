Cập nhật: Thêm 140 ca tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 66.899

Trang thống kê toàn cầu Worldometer vào lúc 6h15 ngày 15/2/2020 (giờ Việt Nam) cập nhật như sau: Có thêm 140 ca tử vong trên toàn cầu do virus corona mới Covid-19, khiến tổng số người chết toàn cầu do dịch này tăng lên thành 1.523 người. Các ca tử vong mới ghi nhận này đều ở Trung Quốc đại lục.Cũng theo trang web này vào thời điểm nói trên, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 66.899 người, còn số ca khỏi bệnh là 8.074.Vẫn theo Worldometers, Trung Quốc tiếp tục là tâm dịch Covid-19 với tổng số ca nhiễm là 66.291 người (tăng thêm 2.440 trường hợp), và tổng số ca tử vong là 1.520 người. Cho tới nay có 3 trường hợp tử vong bên ngoài đại lục Trung Quốc, bao gồm 1 ở Phippines, 1 ở Hong Kong, và 1 ở Nhật Bản. Bảng số liệu mới nhất của Worldometer cho thấy, xét về số bệnh nhân mắc Covid-19, theo sau Trung Quốc đại lục lần lượt là Nhật Bản (259 ca), Singapore (67 ca), và Hong Kong (56 ca). Hôm 13/2 ghi nhận có thêm 255 ca tử vong – mức tăng kỷ lục. Tuy nhiên vào hôm 14/2 ngành y tế Trung Quốc xác nhận tỉnh Hồ Bắc đã thống kê nhầm 108 ca tử vong, khiến tổng số ca tử vong ở nước này do Covid-19 bị đội thêm 108 trường hợp. Như vậy, đến cuối ngày 14/2 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc đại lục là 1.380 người, còn con số toàn cầu là 1.383 (đã trừ bớt 108 ca thống kê thừa). Theo thông tin hôm 14/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã có ít nhất 6 nhân viên y tế Trung Quốc tử vong do Covid-19 và hơn 1.700 nhân viên y tế nước này bị nhiễm virus corona chủng mới. Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát từ thành phố Vũ Hán ở miền trung Trung Quốc. Theo cập nhật mới nhất, các ca nhiễm Covid-19 đã được phát hiện ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tốc độ lây lan nhanh khiến dịch bệnh này đặc biệt nguy hiểm. Thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị cho loại virus này.

(Theo: Trung Hiếu/VOV.VN)

