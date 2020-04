Cảnh sát giao thông trao quà cho hộ dân nghèo

Các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 vẫn được tiếp tục tại Đồng Tháp. Sáng nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thị xã Hồng Ngự, tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 03 phường gồm: An Lộc, An Lạc và An Thạnh.

Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 01 thùng mì và một số nhu yếu phẩm khác, tổng trị giá cho đợt trao quà lần này là 40 triệu đồng, do các lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh và CSGT thị xã, trích tiền lương và vận động thêm. Đây là việc làm mang đầy ý nghĩa, nhằm động viên, chia sẻ, giúp cho các hộ dân nghèo, khắc phục khó khăn trước mắt, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.