Cảnh báo những tai nạn do thuốc nổ

Trong các chương trình gần đây, chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về những vụ tai nạn do thuốc nổ, như: cưa bom mìn để lấy thuốc nổ, dùng thuốc nổ để chế tạo pháo theo hướng dẫn trên mạng. Tổn thương cơ thể phải chịu trong các vụ tai nạn do vật liệu nổ gây ra là hết sức nặng nề và không thể khôi phục. Thậm chí không ít trường hợp cả gia đình phải thiệt mạng do bom mìn phát nổ. Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa ý thức hết mức độ nguy hiểm của việc sử dụng tùy tiện các vật liệu nguy hiểm này.