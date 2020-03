Bốc thăm tứ kết FA Cup 2019/2020: Chelsea gặp khó, Man City dễ thở

Chelsea đối đầu với Leicester City ở tứ kết FA Cup (Ảnh: Getty) Sáng nay (5/3), Liên đoàn bóng đá Anh đã tiến hành bốc thăm vòng tứ kết FA Cup 2019/2020. Lá thăm may rủi đã đưa Chelsea, một trong những ứng viên cho chức vô địch gặp Leicester City. Leicester City đang có phong độ tốt và thi đấu rất khó chịu mỗi khi đọ sức với những đội bóng lớn. Ở mùa giải năm nay, “Bầy cáo” bất bại trong cả 2 lần đọ sức với The Blues tại sân chơi Premier League. Một ứng viên khác cho chức vô địch FA Cup 2019/2020 là Man City sẽ đọ sức với Newcastle. Đây được xem là lá thăm dễ thở với thầy trò HLV Pep Guardiola, khi “Chích chòe” đang có phong độ không thực sự tốt, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Arsenal sau khi dễ dàng vượt qua Portsmouth với tỉ số 2-0 sẽ so tài với Sheffield United. Trong khi đó, Norwich City, đội thắng sốc Tottenham sẽ gặp câu lạc bộ thắng ở trận Derby County với MU diễn ra vào đêm nay.

(Theo: Hoàng Yến/VOV.VN)

