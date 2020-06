Bộ Công thương yêu cầu EVN kiểm tra hóa đơn điện tăng bất thường

Bộ Công thương vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải rà soát, phúc tra với khách hàng có lượng điện sử dụng tăng từ 30% trở lên so với tháng trước. Trong quá trình phúc tra, kiểm tra nếu phát hiện có sai thì phải hiệu chỉnh hóa đơn trước khi phát hành hoặc truy thu, trả lại tiền cho khách hàng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN trong trường hợp khách hàng có ý kiến thắc mắc về hóa đơn tiền điện nêu trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin cá nhân, lãnh đạo các công ty điện lực phải trực tiếp xem xét giải quyết, cung cấp đầy đủ thông tin xử lý cho các cơ quan truyền thông, khách hàng. Theo thống kê của EVN, tính đến ngày 20/6 đã có hơn 7,22 triệu khách hàng, có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5. Khoảng 4,4 triệu khách hàng có mức dùng điện cao hơn 50% và 326.000 khách hàng dùng điện tăng trên 300% so với tháng 5. Dự kiến kỳ hoá đơn tháng 6/2020 sẽ tăng cao do liên tiếp có các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khách hàng sử dụng điện tăng mạnh.