Bộ Công Thương đề xuất giảm 10% giá điện hỗ trợ chống dịch Covid-19

Giảm 10% giá điện sinh hoạt cho hộ sử dụng dưới 300 kWh, các hộ sản xuất kinh doanh và giảm 20% cho một số cơ sở khám, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ miễn, giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Theo đề xuất này, đối với điện sinh hoạt của người dân, Bộ Công Thương sẽ giảm giá cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4, áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Như vậy, nếu các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt dưới 300 kWh/tháng sẽ được hỗ trợ trên 10% tiền điện hàng tháng.

Đây là các đối tượng chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Tổng số tiền ước ít hỗ trợ cho các khách hàng sinh hoạt trong các bậc này là 2.930 tỷ đồng.

Đối với những bậc thang khách hàng sử dụng trên 300kWh, Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên vì những hộ sử dụng bậc này đa phần là người có thu nhập cao, ít bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 hơn.

Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện cho các khách hàng sản xuất ở tất cả các khung giá cao điểm, bình thường và thấp điểm với mức giảm 10% so với biểu giá tại Quyết định 648QĐ-BCT. Khi đó, tất cả các khách hàng sản xuất bao gồm cả các DN lớn sản xuất 3 ca hay các DN chỉ sản xuất 1 ca đều được hỗ trợ tiền điện.

Việc duy trì giá giờ cao, thấp điểm cũng sẽ tạo động lực cho DN sử dụng điện tiết kiệm vào giờ cao điểm, khuyến khích sử dụng điện vào giờ bình thường và thấp điểm. Tổng số tiền hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh là 6.104 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu của EVN giảm 6.104 tỷ đồng.

Đối với khách hàng dịch vụ du lịch, Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch giảm từ mức áp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng giá áp cho các hộ sản xuất và đề xuất áp dụng từ tháng 4/2020. Ước tổng số tiền hỗ trợ cho các cơ sở lưu trú du lịch từ tháng 4/2020 là 1.840 tỷ đồng.

Với các cơ sở trực tiếp tham gia chống dịch EVN sẽ hỗ trợ tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6 với khoảng 100 tỷ đồng. Trong đó, miễn tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở cách lý, khám chữa tập trung chỉ liên quan đến dịch Covid-19; Giảm 20% giá điện cho cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Giảm 20% giá bán điện cho các khách sạn được sử dụng để cách ly.

Theo Bộ Công Thương, tổng số tiền hỗ trợ các khách hàng sử dụng điện theo phương án Bộ Công Thương đề xuất lên tới 10.974 tỷ đồng, đồng nghĩa doanh thu của EVN năm 2020 sẽ giảm tương ứng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ chỉ đạo EVN tính toán lại chi phí mua điện 10 tháng cuối năm 2020 với các thông số đầu vào cập nhật như giá than, giá dầu, giá khí, tỷ giá, sản lượng các nguồn điện đầu vào cập nhật như giá than, dầu, khí, tỷ giá, sản lượng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than, tua bin khí, nhiệt điện dầu, các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo.

Trước đó, Bộ KH&ĐT cũng có ý kiến bỏ quy định về khung giờ cao điểm bán điện (từ 9h30 – 11h30), thu hẹp thang biểu giá điện, và giảm 50% giá điện từ tháng 3 đến tháng 10/2020. Cùng đó, áp dụng giá điện của các cơ sở kinh doanh lưu trú, du lịch bằng mức giá điện của các cơ sở kinh doanh khác.

