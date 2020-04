Bộ Công an trao tặng vật tư y tế cho đối tác Mỹ, EU và nhiều nước khác

Việc viện trợ, tặng vật tư y tế cho các nước đối tác của Bộ Công an được phía Bạn đánh giá rất cao.

Góp phần vào nỗ lực chung của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy hợp tác quốc tế ứng phó với đại dịch Covid-19, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế cho nhiều đối tác trên thế giới – những nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh.

Cụ thể, ngày 17/4/2020, 60 nghìn chiếc khẩu trang y tế đã được Bộ Công an trao cho đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để hỗ trợ 06 cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Trước đó, đối với hai nước bạn Lào và Campuchia, đại diện Bộ Công an đã bàn giao cho Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia các vật tư y tế cần thiết cho phòng, chống dịch, gồm khẩu trang y tế vô trùng, khẩu trang vải khang khuẩn, quần áo bảo hộ và dung dịch kháng khuẩn trị giá gần 1 tỷ đồng. Lực lượng Công an các tỉnh giáp biên, kết nghĩa với Lào, Campuchia đã tổ chức phối hợp nắm tình hình, kiểm soát người qua biên giới, chủ động thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ vật tư y tế phòng dịch cho lực lượng phòng, chống dịch của Bạn.

Đối với các đối tác EU, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức trao tặng Bộ Nội vụ các nước Czech, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức các vật tư y tế mà bạn đang rất khan hiếm như: khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế, gel rửa tay, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngày 15/4, đại diện Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ Nội vụ Iran 10.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Đại diện lâm thời Đại sứ quán Iran đã bày tỏ sự biết ơn đối với Bộ Công an Việt Nam và khẳng định “đây mới là những người bạn thật sự, quan tâm, chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn”.

Tới đây, Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tặng khẩu trang vải kháng khuẩn cho các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga, Cảnh sát Nhật Bản và Cảnh sát Hàn Quốc nhằm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Việc viện trợ, tặng vật tư y tế cho các nước đối tác của Bộ Công an được phía Bạn đánh giá rất cao, gửi Thư cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các nước. Điều này góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ của Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước.

Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật các nước đối tác như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các nước ASEAN và một số đối tác truyền thống trong Liên minh châu Âu (EU) để phối hợp triển khai các biện pháp khẩn trương và hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Cùng với đó, Bộ Công an đang phối hợp với cảnh sát, an ninh, nội vụ các nước và các tổ chức quốc tế nghiên cứu, biên soạn tài liệu về cách phòng, chống dịch Covid trong trại giam, xu hướng tội phạm trong thời kỳ đại dịch toàn cầu. Đây là những vấn đề đặt ra cần có sự hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

(Theo: VOV.VN)

