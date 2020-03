Biểu dương những đóng góp tích cực trong mùa dịch Covid - 19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn ra có khả năng gây khó khăn đối với nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội. Chia sẻ với những khó khăn đó, đã có nhiều tổ chức cá nhân tùy theo điều kiện của mình có những việc làm cụ thể.

Nhằm kịp thời biểu dương những việc làm đó, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong chuyến công tác tại huyện Cao Lãnh đã đến thăm, biểu dương hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mỹ Thọ khi các chị đã cùng nhau may khẩu trang vải, tặng miễn phí cho người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mỹ Thọ cho biết, nguồn nguyên liệu may khẩu trang là vải được vận động từ sự ủng hộ của các hộ tiểu thương, các sạp vải, nhà may.

Trước đó, tại thị xã Hồng Ngự, ông Lê Thành Công – Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, biểu dương và trao hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng cho Chi hội Phụ nữ khóm An Tài, phường An Lộc. Những ngày qua, chị em phụ nữ ở đây cũng đã may khẩu trang, phát cho người dân miễn phí. Tại TX.Hồng Ngự ông Lê Thành Công còn đến thăm, biểu dương 2 cơ sở sản xuất bánh mì từ thanh long, bắp, chuối, xoài, dưa hấu, sa pô chê. Đây được xem là việc làm góp phần giúp nông dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

PV/THĐT