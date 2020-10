Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gặp gỡ thành viên Canh Tân Hội quán

Tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và chia sẻ thông tin về những kinh nghiệm, mô hình hay trong sản xuất, hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã có buổi gặp gỡ các thành viên Canh Tân Hội quán và Ban chủ nhiệm các Hội quán trên địa bàn huyện Châu Thành.

Canh Tân Hội quán ở xã An Nhơn là Hội quán đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Hội quán ra mắt từ tháng 7 năm 2016 với sự khởi xướng của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay tại vùng cồn An Hòa, xã An Nhơn sau hơn 4 năm thành lập Canh Tân hội quán. Đáng chú ý là bà con nông dân nơi đây đã có sự thay đổi tư duy, chuyển từ tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang thực hiện mô hình kinh tế tập thể. Từ đó, trái nhãn Châu Thành đã vươn xa hơn trên thị trường xuất khẩu, kể cả những thị trường khó tính. Sự đoàn kết và tình làng nghĩa xóm của bà con nơi đây cũng được thắt chặt hơn. Dịp này, Ông Lê Minh Hoan cũng chia sẻ với bà con những kinh nghiệm sản xuất hay, mô hình hiệu quả trong và ngoài nước. Đồng thời, khẳng định, sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân hướng đến một nền nông nghiệp xanh, bền vững.