Bệnh nhân ngộ độc pate chay được truyền thuốc giải 8.000 USD/lọ

Khoa Bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận liều thuốc giải độc tố botulinum do WHO tài trợ để điều trị cho bệnh nhân nặng phải thở máy do ăn pate Minh Chay.

Theo TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, số thuốc giải độc botulinum này do đích thân PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam mang từ Hà Nội về TPHCM để phục vụ điều trị cho các bệnh nhân. Thùng thuốc gồm có 6 lọ thuốc giải độc, trị giá mỗi lọ 8.000 USD được lực lượng an ninh hỗ trợ để việc vận chuyển diễn ra thuận lợi.

Hiện Khoa Bệnh Nhiệt đới vẫn đang điều trị cho nam bệnh nhân 54 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phải thở máy. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận thuốc, đơn vị đã truyền thuốc cho bệnh nhân.



Bệnh nhân đang thở máy tại BV Chợ Rẫy.

TS Hùng cho biết, thuốc giải này có tác dụng tốt nhất sau khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, nếu để càng lâu, hiệu quả không còn như mong muốn. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, thuốc giải độc botulinum có thể làm giảm thời gian cai máy thở cho các bệnh nhân ngộ độc.

Đến nay, TPHCM ghi nhận 10 trường hợp ngộ độc botulinum có trong pate Minh Chay. Trong đó, 2 bệnh nhân ở Long An đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, một trường hợp ngụ tỉnh Bình Dương đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 và tại Chợ Rẫy có 7 trường hợp.

Trong số 7 ca bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 6 người đã được chuyển tuyến về các bệnh viện địa phương là Khánh Hòa, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện BV Chợ Rẫy còn điều trị cho một bệnh nhân nam 54 tuổi.

Trước đó, vào ngày 8/9, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã viện trợ 10 lọ thuốc kháng độc tố botulinum cho Việt Nam. Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị tiếp nhận số thuốc này và sẽ vận chuyển cho các đơn vị y tế khác theo nhu cầu thực tế của việc điều trị bệnh nhân.

(Theo: Kim Dung/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/xa-hoi/benh-nhan-ngo-doc-pate-chay-duoc-truyen-thuoc-giai-8000-usdlo-778550.vov