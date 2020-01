Bắt giữ "tú bà" mua bán người, trốn truy nã 20 năm

Với hành vi chuyên dẫn dắt các thiếu nữ đưa đi nước ngoài để bán cho các điểm mại dâm, Nguyễn Thị Huỳnh, cư trú khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên đã bị công an An Giang ra quyết định truy nã từ năm 2000 về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi”. Sau 20 năm lẩn trốn, sáng nay, “tú bà” này đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ.