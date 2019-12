Bắt đối tượng trộm mai lấy tiền mua vịt

Gần tết, những vụ trộm cắp mai lại rộ lên. Mới rạng sáng nay, trong quá trình tuần tra, công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng trộm cây mai trên 15 năm tuổi. Đối tượng khai đi trộm mai để bán lấy tiền mua vịt nuôi.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, tên Bùi Văn Định (35 tuổi), ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò. Vào khoảng 01 giờ sáng ngày 21/12, đối tượng chạy xe đạp đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, thấy gia đình bị hại sơ hở, không khóa cửa rào, đối tượng Định đã lẻn vào sân nhà, nhổ trộm cây mai vàng trên 15 năm tuổi, để lên xe đạp dắt về. Đến tuyến đường đấu nối hướng về cầu Vàm Cống thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã thông tin và trao trả tài sản lại cho bị hại. Riêng đối tượng Bùi Văn Định đang được cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục xử lý.

PV/THĐT