Bắt băng nhóm dàn cảnh bắt cóc "đại gia", cướp hơn 35 tỷ đồng

Một băng cướp đã dàn cảnh bắt cóc gia đình 1 doanh nhân trên cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, cướp 35 tỉ đồng.

Sau khi lấy được số tiền lớn, bọn cướp còn ép nạn nhân gọi điện về cho người thân chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để bọn chúng có thể chiếm đoạt tiếp nhưng bất thành. Thế nên, chúng thả người ở khu vực vắng vẻ rồi bỏ trốn. Vụ việc chấn động xảy ra vào giữa tháng 5 vừa qua. Đến nay, nhóm bắt cóc cướp tiền đã bị công an bắt giữ. Bước đầu khai nhận với cơ quan công an, nhóm này kinh doanh ví điện tử bị thua lỗ triền miên, và cho rằng do một doanh nhân là nguyên nhân làm mất tiền nên nhóm đã dàn cảnh để bắt cóc ông ta cùng với vợ và con gái để tống tiền.

Công an đã bắt 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành. Nhóm này khai nhận cùng nhau bàn bạc, mỗi người một việc và không có người cầm đầu. Bước đầu, nhóm đã theo dõi, điều tra gia đình doanh nhân hơn nửa tháng để xác định hành trình di chuyển, vị trí ôtô, thời gian sinh hoạt… của gia đình doanh nhân. Để thực hiện kế hoạch, chúng sử dụng 3 ô tô, cùng nhiều hung khí, súng (bắn đạn bi sắt), kim tiêm dính máu… để đe doạ vợ con, gây áp lực cho nam doanh nhân.

Đến buổi trưa giữa tháng 5, khi gia đình doanh nhân ngụ TP. HCM lái ôtô từ Lâm Đồng về TP.HCM, đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (thuộc tỉnh Đồng Nai), thì nhóm này xông ra dàn cảnh va chạm giao thông rồi bắt cóc, đánh đập, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào bé gái. Do bị đe dọa, doanh nhân này đành cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản khác. Sau đó, chúng còn tiếp tục yêu cầu doanh nhân này liên lạc với gia đình để chuyển thêm 9 triệu 500 USD, tuy nhiên người ở nhà nghi ngờ nên giao dịch không được thực hiện. sau đó, nhóm bắt cóc đã bỏ lại gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại quận 2 rồi tẩu thoát.