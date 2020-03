Bản tin Covid-19 - Chủ nhật, 29/3/2020

– Khẩn trương rà soát, cách ly tất cả những người đến Bệnh viện Bạch Mai – ổ dịch lớn nhất cả nước – từ ngày 10/3 đến nay. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: dồn lực dập bằng được ổ dịch này. – Ra văn bản hướng dẫn hỏa táng bệnh nhân tử vong do COVID-19 gây hoang mang dư luận, Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM phải lập tức thu hồi và bị phê bình nghiêm khắc. – Đến 6h sáng nay, số ca tử vong do covid-19 trên thế giới vượt mốc 30.000 người. – Dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ nước Mỹ. Cứ 17 phút lại có 1 người dân New York thiệt mạng vì dịch bệnh này.