Bạn bè xảy ra cự cải, người thương tích, người lãnh án tù

Ngày 07/8, TAND huyện Thanh Bình mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Điều (46 tuổi) và bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi), về tội “Cố ý gây thương tích”. Cả 2 là cha con ruột cùng ngụ ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Trần Đặng An vốn là bạn bè chung xóm. Khoảng 19giờ, ngày 25/01/2020, An đến nhà rủ Hiếu đi chơi nhưng lại xảy ra cự cải, xô đẩy nhau chỉ vì mang lộn dép. Sợ Hiếu bị An đánh, ông Điều dùng miếng gạch đánh trúng vào vùng đuôi mắt của An. Tiếp tục, Hiếu vào nhà lấy dao đâm An bị thương ở tay và bụng. Kết quả giám định Phạm Trần Đặng An bị thương với tỷ lệ thương tật 12%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Điều mức án 2 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Kim Thủy/THĐT