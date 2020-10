Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

Với những nỗ lực không mệt mỏi, chính quyền và các cơ quan y tế Australia đang tiến đến thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 lần 2 tại nước này. Tổng số ca nhiễm của ngày hôm nay (9/10) chỉ là 21 trường hợp và sau 48 giờ Australia không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19.

Hôm nay là ngày thứ 2 Australia không ghi nhận ca tử vong do Covid-19 trong 3 tháng và là ngày đầu tiên bang Victoria, bang điểm nóng dịch Covid-19 lần 2 tại Australia, có số ca dương tính với virus ở mức dưới 200 trường hợp.

Theo số liệu của cơ quan y tế Australia, ngày hôm nay nước này ghi nhận 21 ca dương tính với Covid-19 và không có trường hợp tử vong trong 2 ngày liên tiếp. Điểm nóng dịch bệnh lần 2 là bang Victoria chỉ có 11 ca nhiễm mới và tổng số ca dương tính tại bang này hiện là 195 trường hợp, mức thấp nhất trong hơn 3 tháng trở lại đây.

Phát biểu vào hôm nay, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews khẳng định kết quả này có được là nhờ quyết tâm đánh bại làn sóng lây nhiễm thứ 2. Tuy nhiên ông cũng cho biết, chính quyền bang đã đặt mua thêm 1,2 triệu khẩu trang để phục vụ công tác chống dịch. Bang Victoria xác định không thể chủ quan đối với đại dịch toàn cầu và từ cuối tuần này các quy định về sử dụng khẩu trang sẽ được thắt chặt. Người dân sẽ phải đeo khẩu trang đúng quy định, không được thay thế bằng khăn hoặc tấm che mặt.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại bang New South Wales, bang đông dân nhất Australia, cũng đã được cải thiện so với hôm qua (8/10). Ngày hôm nay bang này ghi nhận 10 ca nhiễm, trong đó có 5 ca lây cộng đồng. Sau 12 ngày không có ca lây cộng đồng, hôm thứ Tư vừa qua (7/10), bang New South Wales ghi nhận 3 ca dương tính là người dân địa phương và nguồn lây cho 3 trường hợp này đang được điều tra.

Đến chiều nay, Australia có tổng cộng hơn 27.200 ca mắc, gần 25.000 trường hợp đã khỏi bệnh, 897 ca tử vong và hiện nước này chỉ còn 321 ca dương tính.

(Theo: Hữu Tiến/VOV.VN)

