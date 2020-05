Australia có thêm 1 ca tử vong và 9 ca mắc Covid-19 mới

Hôm nay (18/5), Australia đã ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh lên 99 trường hợp.

Bên cạnh đó nước này cũng ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới sau 24h và 2 ổ dịch mới được phát hiện tại bang New South Wales.



Cửa hàng của McDonald tại Fawkner, một ổ dịch Covid-19 mới tại thành phố Melbourne. Nguồn AAP.

Cơ quan y tế Australia hôm 18/5 cập nhật thông tin về dịch Covid-19 cho biết, trong 24h qua nước này ghi nhận thêm 9 bệnh nhân Covid-19 và nạn nhân mới nhất tử vong do căn bệnh này là một người đàn ông trên 60 tuổi. Tính đến sáng 18/5, Australia đã có gần 7.060 ca mắc Covid-19, trong đó 99 người đã tử vong và nước này hiện chỉ có gần 580 bệnh nhân đang được điều trị.

Bang Victoria ngày 18/5 tiếp tục ghi nhận 6 ca nhiễm mới, trong đó có 2 trường hợp có nguồn lây nhiễm từ cửa hàng McDonald tại Fawkner và một số có nguồn lây từ nước ngoài.

Vào tối qua (17/5), McDonald đã cho đóng cửa 12 cửa hàng tại Victoria để tiến hành công tác vệ sinh phòng dịch sau khi phát hiện 1 nhân viên giao hàng mắc Covid-19. Người lái xe này trước đó đã giao hàng tới 12 cửa hàng của McDonald và tiếp xúc với một số nhân viên tại đây trước khi được xác nhận mắc Covid-19. Trong hơn 1 tuần vừa qua, đã có 110 ca lây nhiễm từ 2 ổ dịch tại Victoria là cơ sở chế biến thịt Cedar và cửa hàng McDonald tại thành phố Melbourne.

Trong khi đó tại New South Wales, nơi có gần 3.100 ca mắc và chiếm gần 50% tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Australia, bang này chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới sau 24 giờ qua.

Tuy nhiên, trong sáng 18/5 chính quyền bang New South Wales cho biết hiện có 2 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nằm ở phía Tây Bắc của bang và cơ quan y tế kêu gọi người dân tại đây đi xét nghiệm nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Cơ quan y tế New South Wales cũng xác nhận nạn nhân mới nhất của bang này tử vong do Covid-19 và người đàn ông này có tiền sử sức khỏe phức tạp.

