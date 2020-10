Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 và khả năng mạnh lên thành bão

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 550km, cách Quảng Ngãi khoảng 520km, cách Bình Định khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Từ ngày mai (11/10), ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ ngày 11-13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 1000mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn trên dện rộng

Hiện nay (10/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Trị – Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa trong 24h qua (tính từ 13h ngày 09/10 đến 13h ngày 10/10) phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 716.2 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 799.6mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 627.2mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong đêm nay (10/10), ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 60-120mm/12h, có nơi trên 200mm/12h; ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h.

Từ ngày mai (11/10) đến ngày 13/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ tăng trở lại, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm, có nơi trên 1000mm; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi từ 400-600mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên từ 300-500mm. Ở Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên từ 200-300mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2, riêng Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cấp 3.

Lũ trên các sông miền Trung tiếp tục lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên; sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên Huế) đang xuống nhưng còn ở mức cao; sông Ngàn Sâu (Hà

Tĩnh) biến đổi chậm.

Mực nước lúc 13h/10/10, trên một số sông như sau:

Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 12,23m, dưới BĐ2 0,27; tại Hòa Duyệt là 7,72m, dưới BĐ2 0,22m;

Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,09m, trên BĐ3 0,39m;

Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 6,58m, trên BĐ3 0,58m;

Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 5,04m, trên BĐ3 0,54m;

Trên sông Hương tại Kim Long là 3,27m, dưới BĐ3 0,23m;

Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,25m, trên BĐ3 0,25m;

Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,99m, ở mức BĐ2.

Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên; sông Ngàn Sâu, Kiến Giang, sông Thạch Hãn, sông Bồ xuống chậm nhưng còn ở mức cao.

Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 7,5m (BĐ1);

Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,7m, ở mức BĐ3;

Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 5,5m, dưới mức BĐ3 0,5m;

Trên sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 4,5m, ở mức BĐ3;

Trên sông Hương tại Kim Long lên mức 3,7m, trên BĐ3 0,2m;

Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9,5m, trên BĐ3 0,5m;

Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,5m, trên BĐ2 0,5m.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt tại các huyện:

– Tỉnh Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ

– Thừa Thiên Huế: Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc

– Quảng Nam: Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, thành phố Hội An.

Từ nay đến 14/10, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đề phòng lũ trên các sông có khả năng lên lại.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

(Theo: VOV.VN)

