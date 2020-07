Áp dụng nhiều giải pháp kéo giảm 10% số vụ TNGT trong 6 tháng cuối năm

Số vụ, số người chết và người bị thương đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì.

Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND và thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 3.200 người, bị thương trên 4.900 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Riêng tại Đồng Tháp, đã xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng. Trong đó, dù giảm về số người bị thương nhưng lại tăng về số vụ và số người chết.

Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn còn cao. Đáng chú ý là tai nạn giao thông do xe đầu kéo, xe chở container, phương tiện dân sinh gây ra lại tăng cao đột biến. Tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ gia tăng đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong như vụ xe tải tông vào chợ dân sinh tại tỉnh Đắk Nông vừa qua.

Trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tối thiểu 10% tai nạn giao thông so với năm 2019. Tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm của xe container, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, siết chặt công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngoài ra, thường xuyên duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông, đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân.

Bảo Ngọc/THĐT