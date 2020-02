Ai mạo danh Tuấn "khỉ" gọi điện thoại cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải?

Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ đối tượng gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải là ai, tại sao lại mạo danh Lê Quốc Tuấn – tức Tuấn “khỉ”…Đó là thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương vào tối 2-2. Theo đó, qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Bình Dương cho biết người gọi điện thoại trao đổi với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nói rằng sẽ ra đầu thú nếu được tạo điều kiện gặp vợ con của mình không phải là Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn “khỉ” – nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP HCM.Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt Tuấn “khỉ”. Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo liên quan tới vụ án, người dân không nên chia sẻ, bình luận, đăng lên mạng xã hội các thông tin chưa được kiểm chứng, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng. Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ đối tượng gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải là ai, tại sao lại mạo danh Tuấn “khỉ”… Trước đó, vào chiều 1-2, đồng thời với việc cung cấp thông tin đoạn ghi âm và số điện thoại của người tự xưng là Tuấn “khỉ” cho công an, ông Nguyễn Thanh Hải cũng đăng video lên kênh YouTube cá nhân nói về vụ việc khiến dư luận xôn xao. Ông Hải cho rằng việc mình đăng video nêu trên không phải để “câu like”. Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, chiều và tối 29-1, Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) đã dùng súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, sau đó cướp xe bỏ trốn và hiện đang bị truy nã về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cùng bị truy nã với Tuấn “khỉ” trong vụ án này là Phạm Thanh Tâm (tự Tý Ba Dòm; SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi), về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo: Ly/NLĐO