310 công dân từ Singapore "hạ cánh" sân bay Cần Thơ

Mặc dù hơn 70 ngày qua toàn bộ số ca nhiễm mới Covid -19 tại nước ta đều từ nước ngoài về, tuy nhiên với tinh thần nhân văn và bảo hộ công dân cùng các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt, Việt Nam vẫn tiếp tục đón công dân từ nước ngoài về nước.

Khoảng 16h chiều hôm qua, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón 310 công dân từ Singapore về nước. Hầu hết hành khách đều trang bị quần áo bảo hộ, được kiểm tra y tế ngay sau khi hạ cánh.

Theo lực lượng kiểm dịch y tế và xuất nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ, những công dân Việt Nam hầu hết là người cao tuổi, người đang chữa bệnh, sinh viên đi du học không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng kẹt lại do dịch COVID-19…Ngay sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế, tất cả công dân được đưa về các khu cách ly tập trung chờ lấy mẫu xét nghiệm.PTV2: Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, khoảng 200 công dân được đưa về cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre, 107 người về khu cách ly Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, còn lại đưa về TP.HCM. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ sẽ tiếp tục đón khoảng 9 chuyến bay với trên 1.000 công dân Việt Nam về từ các nước, tất cả đều được thực hiện cách ly tập trung theo quy định tại các đơn vị trên địa bàn Quân khu 9.