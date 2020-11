15 nước ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Chiều nay, Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội. Tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei. Trước đó, Trong khuôn khổ Hội nghị, trưa nay, 15 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã chính thức ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP (Rờ cép).

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang gặp phải những trở lực to lớn không chỉ từ dịch Covid-19 mà còn từ sự suy giảm của thương mại quốc tế, việc kết thúc đàm phán RCEP – một hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới – sẽ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định vai trò đi đầu của ASEAN trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, đóng góp vào việc tạo lập cấu trúc thương mại mới tại khu vực, thuận lợi hóa thương mại một cách bền vững và phát triển chuỗi cung ứng đang bị gián đoạn do dịch Covid-19 cũng như sự hỗ trợ quá trình hồi phục sau đại dịch. Sau khi Ấn Độ rút khỏi hiệp định, khu vực RCEP có 2,2 tỷ dân, chiếm 30% dân số thế giới, gần 30% GDP toàn cầu. Việc ký kết không chỉ gửi đi toàn thế giới thông điệp tích cực về việc ủng hộ thương mại đa phương, mà cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phục hồi kinh tế khu vực sau đại dịch Covid-19.