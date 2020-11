Xử lý nghiêm các chủ hồ chứa thủy điện gây mất an toàn hạ du

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn các công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện, đồng thời xử lý nghiêm các chủ hồ gây mất an toàn hạ du.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Bộ Công Thương; UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện.

Trong thời gian qua, phần lớn các thủy điện đã hoạt động hiệu quả, tham gia cắt lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng một số thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý chưa thực hiện đúng các quy định về tích nước và vận hành điển hình như trường hợp thủy điện Đắk Kar, tỉnh Đắc Nông và gần đây nhất là thủy điện Thượng Nhật ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế gây mất an toàn cho hạ du.



Thuỷ điện Thượng Nhật mở 5 cửa van xả nước để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Các sự việc trên đã được phản ảnh nhiều trên các cơ quan thông tấn báo chí cũng như sự quan tâm của các đại biểu tại nghị trường Quốc hội.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện, trước mắt nhằm chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa, lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam và UBND các địa phương khẩn trương triển khai chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ hồ và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về tích nước, vận hành cũng như các phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa theo quy định.

Phát hiện kịp thời và có các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai. Đối với trường hợp vi phạm tại thủy điện Thượng Nhật: Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

(Theo: Minh Long/VOV.VN) Link gốchttps://vov.vn/kinh-te/xu-ly-nghiem-cac-chu-ho-chua-thuy-dien-gay-mat-an-toan-ha-du-817551.vov